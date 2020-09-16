歐陽妮妮主演新戲《腦波小姐》上週首播收視開紅盤，16日父親歐陽龍開心替女兒站台，談到目前3個女兒都在演藝圈發展、拍戲，自己不會給予過多意見，尊重每個人有不同特質，只要劇本需求，尺度也不限，也希望女兒未來成為能收能放、游刃有餘的演員。至於歐陽妮妮因戲和男主角張書豪傳戀情，歐陽龍表示，自己不會干涉妮妮戀愛，只要她認知是對的，就給予支持，但對於未來女婿提出2要求「心地善良、孝順父母」。

歐陽龍說，妮妮的朋友他都見過，包括張書豪也曾來過家中，媒體詢問對張書豪評價？歐陽龍說「我跟他互動沒有很多，從旁觀察，他是一個很熱情、注重細節、滿體貼的男孩，這特質男孩很多，但主要跟妮妮有緣分，我不會有任何意見跟反對」，他認為現在妮妮24歲，早在以前已是適婚年齡，媒體詢問會希望妮妮早婚？歐陽龍說「婚姻緣份很重要，我36歲才結婚，跟妮妮差了3輪，她自己決定未來人生」，而張書豪先前在媒體受訪，談到是否和妮妮討論買房，脫口說「住我家」，歐陽龍笑說「表示他有誠意，我不反對」。

歐陽龍對於不干涉女兒歐陽妮妮戀愛。（中天提供）

《腦波》首播反應不錯，被問到是否有看女兒新作？歐陽龍說「看女兒演戲，會比看任何人都嚴格、挑剔，比較不客觀」，但鼓勵女兒用作品寫日記，當有點年紀時回頭看，這些紀錄會永久保存。他坦言願意提供意見，以前曾跟女兒們分享拍戲心情，或是哪個演員演技很棒，卻常常「她們嫌我煩，我比較愛唸」，他更自曝是天蠍座、月亮在處女，是完美主義人格，相當注重細節，「龜毛到我會拿牙刷擠牙膏，刷女兒的腳趾頭」，連帶影響女兒懂得自我照顧，即便愛唸但「算是有點功勞」。

歐陽妮妮日前受訪透露，13歲時練體操傷及椎間盤，歐陽龍表示「我對這件事表達嚴重抗議，她受傷我竟然不知道」，但事後理解「有時我有錯，3個孩子受傷我就會大驚小怪，甚至她們一摔跤，第一反應是『不要告訴爸爸』怕我擔心」，如今知道女兒椎間盤突出，甚至要開刀，相當沮喪，對於當一個稱職好爸爸，「這課題到年紀大都無法理解」，也希望不要再有下次。至於歐陽妮妮日前台藝大休學，歐陽龍說「有跟她商量，等她時間允許，希望回去把學業完成」。

至於先前傳聞歐陽娜娜半年賺3億養全家，歐陽龍特地澄清「不是外界所理解，全家自食其力，沒有靠任何人」，甚至說「如果培養女兒是為了進演藝圈養活我們，說不定早餓死了」，但也為娜娜說話「她一年開130多場演奏會，從10歲練琴，鍥而不捨至今沒放棄過，如果她有這樣的價格，也是因為有這樣的價值」，也對女兒鼓勵「人家說得對，妳參考謝謝他，人家說得不對，你不要難過，因為他不認識真正的妳，如果因此睡不著、傷心難過不值得」，激勵女兒「朝你的目標前進，不要怕任何困難」。

歐陽龍為愛女歐陽妮妮新戲站台。（中天提供）

歐陽妮妮新戲《腦波小姐》首播開紅盤。（中天提供）

(中時 )