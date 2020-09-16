台中市長盧秀燕（左）特別感謝前立委洪慈庸（右一）爭取潭子農會穀倉修復經費。（王文吉攝）

台中市文化局長張大春說明潭子農會穀倉修復工程運用新舊共構手法。（王文吉攝）

台中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復工程16日開工，市長盧秀燕出席時表示，原本核定總經費6545萬元，但短差太多，特別感謝楊瓊瓔及洪慈庸在副市長及立委任內協調中央地方相關單位，順利籌措1.7億元，2023年完工後，將打造成為潭雅神綠園道閃亮的文化據點。

潭子農會穀倉創建1931年，因鐵路高架化，拆除部分建築，文化局爭取中央經費補助，投入1.7億元修復。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃及立法院顧問洪慈庸等均到場共襄盛舉，盧秀燕致詞時，特別感謝前立委洪慈庸爭取經費，洪也起身接受民眾鼓掌。

盧秀燕表示，潭子農會穀倉因應鐵路高架化建設，部分建物配合拆除，當時市府承諾未來會修復，因此積極籌資經費；在各方努力下，包括文化部文化資產局、潭子區農會增加經費，市府也提高預算，才能順利開工，預計花費3年一磚一瓦仔細修復，並加強建築構造。

前立委洪慈庸回顧，當時數度協調爭取，也在2019年召集文化部、交通部協調補助方案，交通部長林佳龍承諾盡力支應不足部分，完成補助經費到位的最後一哩路。洪慈庸也向參與者表達感謝，並表示工程要完成，是一棒接一棒、不同角色各盡其職才能辦到。

文化局長張大春說明，修復工程運用新舊共構手法，除著重原貌，也將加入新構件。完工後由潭子區農會營運，規劃展示舊有構件、機具及農業相關主題，並販售農特產品，同時串連摘星山莊、筱雲山莊、潭子國小日式宿舍等景點，並結合潭心計畫，打造閃亮文化據點。

潭子農會穀倉雖荒廢多年，但完整保留穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等3座本體，建物外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，而「通氣柱」儼然是現代空調設備。

潭子農會穀倉配合鐵路高架化工程，拆除部分建物並編號保留，修復工程將一磚一瓦恢復。（潭子區農會提供／王文吉台中傳真）

潭子農會穀倉配合鐵路高架化工程，拆除部分建物並編號保留，修復工程將一磚一瓦恢復。（潭子區農會提供／王文吉台中傳真）

潭子農會穀倉配合鐵路高架化工程，拆除部分建物並編號保留，修復工程將一磚一瓦恢復。（潭子區農會提供／王文吉台中傳真）

潭子農會穀倉雖荒廢多年，但完整保留穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等3座本體。（王文吉攝）

潭子農會穀倉建物外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，攝於1931年興建完工。（潭子區農會提供／王文吉台中傳真）

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