「小鬼」黃鴻升今（16日）在北投家中過世，享年36歲，經紀人已證實這個不幸的消息，小鬼死訊震驚各界，不過近期日韓的演藝圈不平靜，日本女星蘆名星和韓國女星吳仁惠接連過世，而網友也揪出詭異巧合，這三個藝人都是36歲過世。

「小鬼」黃鴻升今過世，享年36歲，經紀人已證實這個不幸的消息。（圖／本報系資料照片）

黃鴻升今早被爸爸發現陳屍在北投住處，黃鴻升已明顯死亡，出現屍斑、身體僵硬，至於詳細死因，將交由檢察官相驗，而黃鴻升經紀人稍早已悲痛證實此事，之後會視情況公布死因。

黃鴻升死訊震驚外界，不過近期日韓的演藝圈不平靜，日本女星蘆名星和韓國女星吳仁惠則是在14日陸續傳出過世消息，蘆名星被哥哥發現在臥室尋短，她身旁還留有繩子，而鄰居當時還聽到男性的淒厲哭聲。而吳仁惠14日清晨被朋友發現倒臥家中，緊急送醫搶救後，雖然吳仁惠一度被救回、暫時恢復脈搏與呼吸，但最後仍搶救無效。

這3天殞落3顆星，就有網友發現超毛巧合，那就是「小鬼」黃鴻升、蘆名星和吳仁惠都是36歲過世，詭異共通巧合讓人直發毛，更是感到不可思議。

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(中時新聞網)