小豬在IG弔唁。(摘自IG)

愷樂悼念小鬼。（圖／翻攝自butterfly092288 IG）

「小鬼」黃鴻升36年人生謝幕！回顧節目幽默「玩很大」片段

36歲藝人黃鴻升（小鬼）今（16）日驚傳在北投住處過世，父親早上11時27分發現時小鬼屍體已僵硬，急忙報警。經紀人也證實此噩耗。而神隱多月的羅志祥（小豬）剛也在IG弔唁，「怎麼會這樣」？

曾和小鬼搭檔主持「娛樂百分百」約10年的羅志祥（小豬），他聞訊後在IG弔唁，「怎麼會這樣」？愷樂也po「R.I.P」文哀悼，表示「無法接受」。小豬日前因深陷劈腿、多人運動醜聞而隱匿螢光幕數月，小鬼3個月前出席記者會，被問到有無和對方聯繫，他坦承和對方多年沒聯絡，自己電話也換了，「但我覺得這時候希望大家能給他空間」。

據知2007年有回錄影前，羅志祥在廁所內聽到小鬼和朋友說他閒話，該友人開腔問羅志祥的歌迷是不是很多，小鬼竟回：「可是他的歌迷都沒有氣質。」讓羅志祥氣到內傷，兩人漸行漸遠，早先被封為「羅志祥第二」的小鬼也為這稱號很不滿，2015年小鬼先行請辭《娛樂百分百》，之後未再和小豬同台。

2017年《娛樂百分百》獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，羅志祥和愷樂獲得殊榮，小鬼維持禮貌，在臉書上PO得獎截圖恭喜兩人，先前羅志祥因「豬揚色變」被罵翻，問小鬼反應，他強調已經沒有小豬手機號碼，「如果是我，我會希望一個人靜一靜」，又拿五月天歌詞回應：「不打擾是最後的溫柔。」

(中時 )