台南市立安南醫院副院長蘇冠賓領軍，16日成立全台首座憂鬱症中心，藉著整合治療模式，促憂鬱症去汙名化，提升憂鬱症患者長期低迷的就醫率。

蘇冠賓是台灣憂鬱症研究領域的頂尖專家，成立憂鬱症中心一直是他調任安南醫院副院長的目標之一。

台灣約有200萬罹患憂鬱症，因為憂鬱症被誤認與嚴重精神病畫上等號，根據中研院統計，僅有15％患者因為病情嚴重就醫，其中就醫後回診率僅52％，不少患者還會自行減少或中斷服藥。

有學者點出憂鬱症問題有4項不足，包括「就醫不足、診斷不足、治療不足與中斷治療不足」，在國外早有醫院成立憂鬱症中心，在台灣，安南醫院卻是第1家成立的醫院。

聯合國世界衛生組織公布2020年三大急需重視的疾病，包括心血管疾病、憂鬱症與愛滋病，其中憂鬱症是很普遍疾病，且容易造成失能與社會負擔。

蘇冠賓表示，台南市約有15萬憂鬱症患者，近年來門診不少有未滿18歲年輕人自行看病，且畏於被父母知情。

他表示，成立憂鬱症中心，將提供患者多元整合性的治療，結合中醫針灸、西醫心理治療、磁刺激治療、瑜珈正念與營養治療，降低患者依賴藥物的治療習慣。

(中時 )