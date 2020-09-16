日立正在計畫要脫離英國麻煩的核電廠事業。長久以來受懷疑的態度，如今日立官方正要表態，將從英國威爾斯省西北方的Anglesey島的核電廠建造計畫中抽身。

日立在2019年初宣布凍結該核電建造計畫，但隨後媒體開始臆測日立將改變立場。日立16日召開董事會，預計將正式宣布退出該價值3兆日圓(約280億美元)的計畫。

核電廠和其他基礎建設技術的出口一直是安倍政府經濟成長政策的重要支柱。據朝日新聞報導，如今日立的退出決定，意指日本企業將不再涉入海外的核電廠事業。

在日立2019年宣布英國核電廠計畫凍結後，日立尋求賣出該計畫，或尋求新投資人的額外注資，但是目前新冠肺炎的大流行影響了投資熱情，特別是該計畫的風險特性。

日立原先計畫在英國Anglesey島建造兩座核子反應爐。如果有其他公司接手該建造計畫，日立仍可以出售部分已經使用的核能設備。日立也試圖尋找新投資人，但是自從福島核能電廠在2011年外洩事件發生後，全球核電廠安全標準更加嚴格，提高建造工作難度。

東芝在美國核電廠的破產為一事例，在2018年成為母公司東芝的財務黑洞，自此東芝不再尋求海外和電事業發展。

(時報資訊)