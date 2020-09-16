立法院經協商後擬訂於本周五開議，今程序委員會確認，當天將邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長，針對開放瘦肉精美豬、牛進行專案報告並備質詢。國民黨立院黨團總召林為洲說，蘇貞昌當天必定得為立場轉彎先道歉；同時，要求蔡英文總統做國情報告，清楚說明台灣為何被逼著一定要開放。

立法院程序委員會今確認本次立法新會期於9月18日開議，當天會邀請蘇貞昌率行政部門，針對瘦肉精肉品開放政策進行專案報告並備質詢，質詢人數由民進黨黨團推派11人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，預料當天將出現激烈交鋒。

面對當天質詢，是否將發動杯葛戰術以凸顯美豬牛政策的爭議？國民黨立院黨團總召林為洲今表示，「食安問題大家都關心，當然會讓政府各部門好好說，除了蘇貞昌之外，蔡英文當然要來做國情咨文」。

林為洲說，之所以要求總統到立院做國情咨文，就是要總統清楚向人民說明，為什麼政府會被逼著一定要開放瘦肉精美豬、美牛，且為何要選擇用突襲式手段強行宣布政策，到底壓力有多大？是為了FTA還是BTA？跟爭取美國的國防協防有關嗎？這些問題終究要面對，立法院希望蔡英文能願意面對民眾的質疑。

對於蘇貞昌，林為洲說，「蘇貞昌之前這麼反對瘦肉精，現在又變成要開放，實在讓人聽不下去，所以最少最少要先道歉再來談」。他強調，誠信是政治人物的基本原則，不能什麼都用騙的，之前明明說瘦肉精有毒，開放進口會導致台灣肉品產業完蛋，現在要轉彎當然得先道歉。

林為洲也強調，除了要求蔡英文赴立院做國情咨文、蘇貞昌道歉，當天也會要求政策主管機關農委會主委陳吉仲下台。

林為洲說，陳吉仲過去在中興大學擔任特聘教授，說只要進口瘦肉精肉品，台灣豬肉與加工產業都會完蛋，且將傷害消費者健康，說得嚇死人，結果現在又說沒疑慮，真的是從嚇死人變成笑死人，前後不一要怎麼辯護政策？因此，既然蔡政府要開放，怎能讓反對者扮演主管機關，因此國民黨要求陳吉仲必須下台。

(中時 )