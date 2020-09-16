議員陳萬得16日質詢以「燦燦心裡想、燦燦不能說」圖卡，要鄭直攻院長大位。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦接連因上節目被認為「鬆口接任閣揆」、「想當總統」，16日再成議會質詢焦點，鄭又脫口說出「除非有特殊狀況」，遭解讀為自己「做好做滿」留伏筆，鄭會後表示，自己上節目回答問題是要表達「活在當下」，不要去預設劇本，結果外界做了相反的解讀，強調除非會有特殊狀況，要不然一定會以完成政見、完成任期為目標。

議員陳萬得16日質詢表示，鄭文燦是五星市長，也是明日之星，未來2年還有很多任務要完成，但前途不只是行政院長、還是2024總統大位熱門人選，桃園人不分黨派都關心鄭的出路，紛紛希望他到中央擔任行政院長，掌握全國資源，為桃園打開活水源頭，顯示鄭在全國有影響力，是責任、也是壓力。

陳萬得隨即開門見山詢問，如果總統蔡英文明年初邀他當行政院長為全國服務，想法為何？鄭數度使出迂迴戰術，一下說「有現在才有未來」，一下又說「政治人物要把握現在為民服務，以完成政見為原則」，大打太極拳，讓陳氣罵鄭很會繞圈子「官腔官調」。

陳萬得舉鄭在接受鄭弘儀專訪時提到「我不會很客氣的拒絕」，自嘲「書讀不多」向一旁曾任大學校長的副市長高安邦求解，孰料高安邦竟妙答「書上沒有教我」，讓全場莞爾。

鄭文燦在逼問下，脫口說出：「人生不是只有一條路，每個人任期當中，除非有特殊情況，否則要做滿任期。」讓陳萬得再度逼問「何謂特殊情況」，鄭強調「已經被錯誤解讀一次、不要再說第二次」再度繞圈，陳萬得最後以「燦燦心裡想、燦燦不能說」圖卡，要鄭直攻院長大位。

鄭文燦會後受訪表示，不管是回答網紅、或是鄭弘儀、抑或是議員，主要都是要強調「活在當下」，不要去預設什麼劇本，結果外界做了相反的解讀，自己也是很無奈，除非會有特殊狀況，不然一定會以完成政見、完成任期為目標，每一個公職都一樣。

「專心市政、心無旁鶩，是我目前唯一的心境！」鄭文燦強調，每一個總統、院長或市長各自把職位做好，國家就會進步，重申自己全力支持蔡總統跟蘇院長，一起把中央的國政治理和地方的市政治理做好，這才是台灣進步的最重要的起點。

(中時 )