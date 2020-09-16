台中市烏日國小學童因心臟病發成植物人，遭法院判學校敗訴需國賠一案。綠營市議員賴佳微、江肇國、張家銨等接獲家長陳情，指訴訟至今多年已身心俱疲，不只原本生活受影響，現在照顧孩子要醫院、法院兩頭燒，生活更備感壓力，希望市府能尊重法院判決不再上訴。

台中市烏日國小患有先天性心臟病的學童，2016年跑操場後，於教室倒起不起，送醫淪為植物人，台中地院一審判決，學校應國家賠償462萬餘元，每月另外在支付4萬3000餘元給家長。

賴佳微表示，事發至今已經4年之久，近日行政訴訟一審結果出爐，判定學校確有疏失，全案應國賠462萬餘元；但校方第一時間回應自認絕無疏失，要持續上訴，教育局也尊重學校決定。經向家長了解後，他們很擔心又要醫院、法院兩頭跑，希望事件儘早落幕。

江肇國認為，為政者應體會當事家長心情，不要拿人民納稅錢打這種無謂官司。從楊小弟判決來看，法院端認定校方確實在不少程序上有疏失；市府方應要做的是持續檢討台中市校園急救流程，或是校園AED使用的訓練是否落實。他要求市府要誠懇承擔責任，不要再造成家屬二次傷害。

張家銨指出，誰都不希望這件事情發生在自己孩子身上，非常心疼楊爸爸、楊媽媽不停醫院、法院奔波壓力；他們很擔心上訴後，法官會有不同的想法而改變判決，他們真的很需要這筆錢去照顧楊小弟弟，期盼市府能讓這件事就此塵埃落定。

議員們認為，市府應尊重法院審判結果，雖然再多的金錢換不回男童健康，但是有許多家庭為照顧家中植物人，不僅得花大筆金錢，更是要耗費許多的心力。且根據統計，每位植物人每月居家照顧費用就要2萬多元，在院安養更高達5萬，這些都會讓已經受傷家屬更為困難；期盼市府將心比心，體諒家屬並協助他們有圓滿的結果。

(中時 )