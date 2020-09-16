苗栗縣泰安鄉公所9月17日起，舉辦6大主題文化生態旅遊，引領遊客深入泰安原鄉，體驗部落文化及生態之美。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉公所9月17日起，舉辦6大主題文化生態旅遊，引領遊客深入泰安原鄉，體驗部落文化及生態之美。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉公所9月17日起，舉辦6大主題文化生態旅遊，引領遊客深入泰安原鄉，體驗部落文化及生態之美。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

國外新冠肺炎疫情未減緩，促成國旅大爆發，苗栗縣泰安鄉公所獲代表會支持，9月17日起舉辦6大主題文化生態旅遊，線上報名首日，400多個名額一掃而空，文化觀光課指出，目前僅剩周四場次還有名額，希望帶領民眾深入泰安觀光，讓泰安成為未來自由行的首選。

文化觀光課指出，公所自2015年起辦理文化生態旅遊，今年已邁入第5年，希望藉由17場次的主題輕旅行，吸引遊客深入泰安，體驗泰雅文化及生態環境，6大主題不僅有部落巡禮，還有原民文化、竹林祕境及雪見生態登山等內容，適合對原鄉文化有熱忱的男女老少、親子旅遊。

公所承辦人員馮忠義表示，許多遊客來泰安卻沒有路線及景點規畫，經舉辦活動能提供參加者旅遊資訊，以後憑這些資訊自行連絡導覽人員、餐廳、溫泉旅宿業者，並規畫深度旅遊路線，帶著親朋好友自由行，能夠增加泰安觀光能見度。

泰安鄉公所指出，為協助鄉內民宿、露營及溫泉業者，提升平日住房率，活動安排平日周四場次，共有136個名額，雖然辦在平日但報名依舊熱烈，目前僅剩約19個名額，分別在主題二、三、四、五、六，民眾參加完1日遊行程，不妨留宿泰安，詳細內容可搜尋「2020文化生態旅遊@泰安」官網。

泰安鄉文化生態旅遊每人費用僅200至400元不等，CP值高，馮忠義說，今年因國旅爆發，國人又偏好郊外山區旅遊，雖預料報名狀況更勝以往，但9月11日報名首日凌晨，仍因瞬間流量湧入造成網站塞車，導致部分民眾不滿變候補，現取消9月26日補班日場次，將名額分散其他場次消化候補民眾。

(中時 )