指揮中心表示，考量馬紹爾群島未曾報告確診病例，且該國檢驗量達分級標準(每百萬人厭超過1,500人，馬紹爾為4,430人)，因此自即日起將該國新增為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之低感染風險國家。而緬甸若開邦首府實兌自8月16日出現該國此波疫情首例個案後，迄今病例數已累計超過2,600例，疫情流行地區逐漸轉移至仰光。考量緬甸整體疫情快速上升，即日起將該國自中低感染風險國家移除。

最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、香港。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )