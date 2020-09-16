Epson自2019年啟動開放式創新（Open Innovation）計畫，實際推動產業鏈創新發展， 16日更宣布在台灣展開產業用噴頭業務，希望透過高精密噴頭的開放銷售，協力在地夥伴開發更多的印刷應用，促進台灣在地印刷產業更廣泛的發展。

此次推出產品涵蓋PrecisionCore、Micro Piezo壓電式噴頭，共四款Epson核心噴墨列印元件（S、I、L、F系列），無論是紡織印染、廣告噴繪、標籤印刷、特殊材質印刷還是半導體設備特殊製程的列印需求，皆可透過Epson產業用噴頭，打造更細緻、更高速的輸出，滿足更多元產業印刷的多元需求。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson自1984年研發出第一款噴墨印字頭後，不斷致力於列印科技的研發，實現了更高速、更精密、更小型的列印技術進化目標，發展出最新PrecisionCore微薄膜壓電式噴墨技術，也將業務擴展到了商業和工業印刷機領域，未來更將跨足半導體科技產業，藉由更新的噴頭列印技術，導入半導體特殊列印製程，包含晶片資料列印、電路板印刷等先進製程應用。此次開放核心列印噴頭的銷售，Epson期盼能夠攜手印刷業、科技業夥伴開發更多應用的可能性，一同推動台灣數位印刷的變革。

透過最新微機電製程MEMS（微機電系統）技術製造的Epson噴頭，屬於高精密噴頭，晶片的小型化／模組化設計結合獨家的噴頭波形控制技術，可提供最佳的輸出品質，且噴頭性能穩定，不易毀損，利於日常維護使用。Epson獨家的Micro TFP PrecisionCore噴頭與一般傳統壓電式噴頭相比，使用了僅有1微米厚度的薄膜式壓電元件，不僅體積變得更薄，在通電後的彎曲幅度也更大，因此能夠彈性地控制墨滴，讓列印出來的文件與圖片更加平順銳利，擁有優於傳統的影像品質及更準確的墨點定位。

Epson噴頭採用獨家智慧墨滴變換技術（VSDT），可產生小至僅有1.5pl的墨滴體積，每個噴嘴能以高達每秒 50,000 次的速率精準控制墨滴形狀及體積，且優良的墨水路徑及設計結構，能提供出色的印刷速度，精準地在紙材上列印出完美的墨點形狀，提升輸出品質。此外，Epson工業用噴頭體積小巧，可以節省拼接空間，單頭最大有效列印寬度可達120.2毫米（4.73英寸），亦可支援高畫質600dpi多層次的灰階列印，讓精巧的噴頭可發揮更大的效用。 Epson產業用噴頭不僅能提供絕佳的印刷品質，同時支援多種墨水，如UV／環保溶劑型（Eco-Solvent）與水性AQ墨水，可廣泛用於各種印刷產業，如廣告繪圖輸出、紡織印刷、標籤與包裝印刷，亦適用於裝飾品等特殊材質印刷，客戶可依據需求挑選適用的噴頭型號，開發可靠又卓越的高品質輸出應用。

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