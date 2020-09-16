中央流行疫情指揮中心今(16)日公布6名自我國返菲律賓之民眾，於入境菲律賓時檢出COVID-19陽性，其中4名為上週菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通知我國，另2名為民眾近日透過在台公司主動通報。

指揮中心指出，我國接獲通報後，隨即啟動調查，該6名個案皆為菲律賓籍移工，5名女性及1名男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。

經疫調顯示，僅1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀；6名個案在台接觸者暫匡列113人，包含雇主、同事、友人等，應採檢79人，其中23人核酸檢驗及血清抗體皆為陰性，9人檢驗中，其餘待檢驗；截至目前，在台接觸者均無疑似症狀。

指揮中心表示，將持續調查上述個案在台期間活動軌跡及接觸者健康情形，並密切與國際衛生條例國家對口單位保持暢通疫情聯絡管道，以掌握疫情。

指揮官陳時中表示，從9月9日透過IHR以及個別通報，菲律賓總共通報6名案例，都是菲律賓籍移工，在台灣進行家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員等。在台接觸暫時匡列113人，其中23人採檢完畢，PCR與血清抗體都是陰性。其餘還要疫情調查。會再擴大疫調，了解周圍發生什麼情況。

發言人莊人祥表示，家庭幫傭和家庭看護部分，都會去調查工作環中有沒有老人與小孩，這些移工離開的前兩天有接觸的話都會採檢和隔離，這個部分會持續來做；而工廠作業員部分，有兩名是在同工廠，但並不互相認識，也不在同部門工作，作天也派防疫醫師到工廠調查，目前未採檢的都是在工廠裡面的人，也會去做後續採檢，昨天才進行疫調匡列出接觸者，後續有任何結果，每天都會持續公布。

莊人祥表示，6名菲律賓移工當中，有2個人2018年就來了，3個人是2019年來，另有1人是今年8月14日入境，居家檢疫時都沒有症狀，9/3日就出境。除了工廠作業員是同一個縣市，另外4人都不同縣市。

莊人祥表示，當然有懷疑他們檢驗部分是否有問題，但會和菲律賓在反應，只要任何國外通知有陽性病例我們都會做疫情調查，並告訴他們台灣的採檢情形，互相交換資訊。

(中時 )