藝人小鬼黃鴻升上午被發現陳屍在北投自家豪宅浴室外與臥房走道間，由於呈現趴臥狀態，且口鼻有出血，電視開著，冷氣也沒關，浴室內又已放好水，警方初判有可能是準備洗澡時在走道滑倒後撞到頭部，引發突發性心肌梗塞，倒臥在走道間。警方調閱監視器發現，小鬼昨天晚間7點15分獨自進入大樓住家後就未再出門，父親也是今早11點27才前往探視，因此死亡時間還要進行釐清，下午檢察官將會同法醫進行相驗。

據了解，經過警方勘驗，現場並無酒類或藥物。黃鴻升陳屍的住處是他自己購買的一間50多坪豪宅公寓，根據他的父親表示，他就住在兒子住處附近，但事發地點由兒子單獨一人住在那，他每天都會過去兒子住處探視。今天上午11點前往探視時，才發現兒子已經死亡，但兒子前一天還和家人吃飯，一切看似正常。

小鬼口鼻撞傷疑突發心肌梗塞 穿T恤內褲趴臥。(圖/中時新聞網製)

黃父表示，當時電視和冷氣都還開著，但是他喊人卻無人回應，直到準備走進臥室查看時，才發現兒子已經趴臥在地面沒有氣息。

(中時新聞網)