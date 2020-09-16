勤業眾信聯合會計師事務所16日發布《亞太四大：半導體市場的崛起》報告指出，「美中科技冷戰」將使大陸加速發展半導體產業，並調整產業結構及制定進口代替策略，連帶影響到全球半導體製造，在生產、設計和銷售等環節可能分化為多個發展陣營。也因此提出「繪製供應鏈圖表並實現數位化、建立彈性供應鏈備援能力、實現多元發展及實施回流策略」等4項建議，建議企業面對複雜多變的政經局勢。

美國對華為的禁令，無疑為全球半導體產業投下震撼彈，根據IDC資料顯示，源於需求下降及美中貿易戰重挫產業信心，2019年收入下降12％至4180億美元，新冠疫情（COVID- 19）的爆發恐致使全球半導體市場再次萎縮。

另一方面，由於美國許多半導體企業來自大陸的營收佔大多數，採取貿易制裁也可能影響這些跨國公司的收入。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，一旦經濟復甦，聯網產品和應用市場將保持可觀成長。此外，疫情可能加速低附加值製造業移至距離大陸較近的東南亞。整體而言，大陸受惠於其龐大的內需市場，仍是亞太乃至全球的重要消費市場。

(旺報 )