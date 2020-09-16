小鬼（黃鴻升）16日驚爆在北投三合街一段猝死，被發現時已屍僵，趴臥床邊口鼻出血，疑摔倒撞頭死亡超過3小時，經紀人已證實死訊，享年36歲。小鬼生前異性緣頗佳，是楊丞琳的初戀情人，也和「天氣女孩」妞妞、「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）傳出緋聞，他過去受訪表示，希望能在35歲結婚，如今傳出驟逝，令人不勝唏噓。

小鬼和楊丞琳是華岡藝校的同學，兩人相戀兩年多，因楊丞琳休學進入演藝圈，價值觀改變而和平分手。雖然沒有激烈爭吵，分開後還是有一段尷尬期，只要舉辦同學會，兩個人一定不會同時出現，經過10年時間的洗禮，雙方早已放下當年的嫌隙，成為彼此生命中重要的人，楊丞琳2018年舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，還邀請小鬼擔任嘉賓，「我們認識將近20年，他是唯一一個，從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！」更直言未來的另一半一定要能接受小鬼，否則就不要交往。後來楊丞琳和李榮浩結婚時，小鬼特別發文獻上祝福：「恭喜丞琳、榮浩，替你們開心～」此舉被外界讚最佳前男友。

小鬼著名的情史，還有和「天氣女孩」的成員妞妞，他曾大方表示女方是自己「喜歡的類型」，妞妞也被拍到過夜小鬼家11個小時，雖然兩人對外解釋是「住同一棟大樓的鄰居」，打死不承認戀情，但他把私人臉書的感情狀態改為「穩定交往中」，默默的祕戀妞妞3年多。

分手妞妞後，小鬼輾轉搭上「棒球女神」峮峮（吳函峮），曾多次被拍到進出女方家中並過夜，雖然一貫的否認戀情，僅承認是好朋友關係，只是為了參加住在同棟好友的聚會才被拍到，不過戀愛消息早已傳開，峮峮今日本來預計要進棚錄影，也因小鬼驟逝臨時取消。

小鬼出道18年，從歌手、主持、電視、電影都有不錯的成績，潮牌副業經營得有聲有色，感情生活也受到外界關注，他曾受訪吐露希望35歲結婚，不過為了衝刺事業，無限期的延後婚事，「我一次只能做一件事情，談戀愛我就沒辦法全力衝刺工作。」如今，小鬼已撒手人寰，生前的結婚計畫也永遠無法實現。

(中時新聞網)