美股續強，台積電ADR大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電(2330)今跳空開高15元至460元，漲幅逾3%，收盤仍大漲13元至458元，創收盤價新高；台股今日端看台積電表現，尾盤略拉抬傳產及金融股，收盤漲131點至12976點，幾乎全是台積電貢獻漲點。

台積電ADR大漲6.65%，台積電今跳空開高15元至460元，也帶動台股今天開盤漲144.16點，一度大漲約176點，最高達13021點，直逼7月28日早盤創下13031點新高，但隨後集中市場漲點略收斂，盤中多維持漲逾百點在12900點之上。

蘋果秋季發表會激勵台積電ADR大漲，領漲費半指數；終場美股四大指數漲幅介於0.01~1.72%；蘋果宣布第四代Apple iPad Air是第一個採用台積電生產5奈米A14晶片的蘋果產品，激勵台積電ADR大漲6.65%，此外，聯電ADR也漲6.67%；日月光ADR漲3.15%。

蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電ADR收盤價再創新高，台積電今跳空開高15元至460元，漲幅逾3%，也帶動台股大漲逾百點開出。台積電股價曾於7月28日早盤創下466元新高，今早最高462元，距離最高點僅有4元差距。

台北股市今天開盤漲144.16點，一度突破萬三關卡；但金融股並未明顯跟上漲勢，新光金(2888)等金控下跌，以及傳產股走勢亦平平。

此外，蘋果(Apple)發表會iPhone 12缺席，除了台積電外，蘋概指標的大立光(3008)及鴻海(2317)今早股價並未同步上漲，股價表現平淡。

台股本周由台積電、聯電(2303)領軍上攻，聯發科(2454)同步上攻，台股今早一度叩關13000點，惟僅賴台積電拉高演出，電子次族群輪動、股價震盪，金融及傳產股也並未跟上多頭強勁的氣勢。

尾盤在台積電大漲13元至458元，收盤價創新高，台股也漲了131點至12976點，技術面強勢。台股早盤再度叩關一萬三千點大關，今日仍收高，相對亞股強勢。

投資人期待聯準會(Fed)維持寬鬆立場，帶動美國四大指數周二(9月15日)攀高。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)15日將展開為期兩天的貨幣政策會議。根據調查，預期Fed直到2023年2月為止都不會升息。

台股目前在所有均線之上，成交量在2000億元左右，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，觀察後市能否持續放量上攻，並有待金融及傳產股全面跟上漲勢。

(時報資訊)