2020全國古蹟日活動，19、20日本周末16縣市同步串聯登場，主場在台南，將在成功大學未來館揭幕，台南市長黃偉哲表示，全國古蹟日今年邁入第20年，台南將於2024年迎來建城400年，藉此讓遊客認識台南古蹟維護保存及活化，深入了解古蹟前世、今生及未來。

響應 2020年「歐洲遺產日」的主軸「遺產與教育」，今年全國古蹟日將主題定焦為「遺產教育行動．翻轉與創新」，以再造歷史現場專案計畫場域精神及各縣市文化資產之特色為核心。

文化部文化資產局施國隆局長表示，「文化資產教育」是文化資產保存2.0的工作方針，文化本質來自於日常生活的創造，而文化資產的內涵則源自文化長期的累積與傳承，希望在中央與地方政府協力合作下，透過豐富多元的文化資產教育推廣，讓市民體會文化資產珍貴價值，並透過體驗式學習，將文化資產保存提升至全民參與的層次。

全國古蹟日主題展「咕嘰古蹟」將於9月19日至10月28日在國立成功大學未來館2樓展出，提供全國民眾親近、參訪古蹟的機會，今年共有16個縣市共同舉辦，各縣市文化局(處)在9至10月期間陸續推出文資小旅行、文資小學堂、老屋影像徵件、實境解謎遊戲、藝術體驗教室、現地走讀、花磚彩繪、剪花藝術研習工作坊及戲劇表演等系列體驗教育活動，透過寓教於樂的方式，讓各地民眾親近參與活動盛會。

(中時 )