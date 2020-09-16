小鬼黃鴻升驚傳猝逝，享年36歲。今（16）日上午小鬼被發現陳屍北投住處，趴臥在床邊，遺體已出現屍斑，根據現場狀況研判，小鬼疑因跌倒撞到頭部。對此，初戀女友楊丞琳哀痛回應，小鬼對她來說就像家人一樣，無法形容有多痛，會永遠想念他。

小鬼黃鴻升與楊丞琳出道前曾是情侶，是彼此的初戀，雖高中時已分手，但兩人仍是很好的朋友。

2018年楊丞琳邀請黃鴻升擔任演唱會嘉賓，當時她在台上表示，「我的青春確實就是住了他，他是我的初戀情人」，也是唯一從她是路人到當藝人，一路看著她的人，「他對我非常非常重要」。事後小鬼也在IG寫下，「謝謝你讓我參與，很榮幸一直住在你的青春裡。」

兩人的好交情眾所皆知，面對小鬼猝逝，楊丞琳心痛回應，「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受；他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他」。

(中時新聞網)