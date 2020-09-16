Facebook先前已在美國、印度等地推出的Avatar虛擬替身功能，今（16）日正式在台灣、新加坡、馬來西亞等亞洲地區推出。究竟要怎麼玩？這項功能有什麼意義，一起來深入了解。

今日應該有不少使用者，都在Facebook上被朋友的虛擬替身（Avatar）圖片洗版了！這項功能有點類似Bitmoji App的自創虛擬替身功能，可以轉做個人大頭貼，也可以在回應留言時使用生成的專屬貼圖，或也可在Messenger中作為貼圖來使用，或者在Facebook限時動態（stories）中使用。

Facebook電腦版目前還不支援Avatar製作的功能，但可以瀏覽。使用者透過手機版Facebook登入後，可以在朋友發表的Avatar貼文下點選試用，或者在菜單位置，透過「查看更多>虛擬替身」的路徑來啟用。開啟這項功能後，你可以根據自己的臉部特徵，還有身形，選擇頭髮長度、髮型、髮色、臉型特徵、眼睛部位、鼻子特徵等，並且調整唇色、虹膜、眼鏡的顏色，並且可以加上鼻環、痣等特徵，讓你的虛擬替身跟你看起來更相似。製作完成後，可以隨時再進行調整。並且可將虛擬替身的形象作為Facebook大頭貼。

在Facebook以及Messenger中，當你完成了自己虛擬替身的製作後，會自動依據你的形象生成一組貼圖，共有42張，包含了聊天時常用的「HA HA HA」、「Hi」、「THANKS」、「YES」、「NO」等慣用語都被整合在貼圖中，實用度很高。

虛擬替身的類似功能，蘋果在支援Face ID的機種中都有導入，名稱Memoji（iPhone X（含）之後），三星也在S8系列之後加入了AR虛擬人偶功能。華碩、OPPO、小米等廠商也都曾在手機中納入類似的功能，但是並未如同蘋果的Memoji那麼流行。但相對於上述功能都是限定特定手機品牌以及手機才能體驗得到，Facebook虛擬替身功能只要有Facebook帳號都能啟用，應用上限制條件較少。

Memoji - Luis Fonsi, Demi Lovato - Échame La Culpa

以功能面來說，目前蘋果的Memoji算是以探索出不少可能的使用方式，除了也可生成專屬的台之外，也能搭配TrueDepth相機的感測功能，錄製最長30秒的影片來與朋友分享，能細膩捕捉使用者的臉部表情，甚至是頭部左右擺動時頭髮也會隨重力而飄動，非常真實。也可用於FaceTime在會議或是視訊通話中作為個人形象，不過只有頭部的形象，而不是全身的，略微可惜。相對來說，三星以及Facebook虛擬替身生成的形象則是全身的，當然頭部以下都是電腦自動產生的搭配，跟實際上個人形象並不完全符合，但是使用上也是有其特色。

(科技)