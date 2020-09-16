新北運動中心大盜得手至少5萬元，外幣無法使用丟置在家。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

警方在蔡男住處查獲毒品安非他命和吸食器，疑為買毒犯案（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市1名31歲蔡姓泳池大盜，日前偷遍林口、新店及蘆洲等運動中心，將男泳客放在置物箱的財物搜刮洗劫一空，花用現金、爽刷信用卡至少超過5萬元，警方發現他刻意搭乘捷運、小黃及步行，增加查緝難度，逃逸3天今天凌晨落網。

蔡男在12、13日接連鎖定林口、蘆洲等泳池置物櫃之包包，趁泳客下水時再下手行竊，損失財物皆為皮夾、證件、現金等貼身物品，至少4人受害，造成泳客人人自危，林口與蘆洲警方組成專案小組，調閱監視器鎖定蔡姓慣竊，全力追查竊賊下落。

警方調閱超過300支監視器，循線發現蔡男犯案後，持悠遊卡搭乘捷運逃逸，中途並多次轉搭計程車及於騎樓下步行等方式，企圖製造斷點，還刻意戴帽子遮臉，故意混淆警方偵查方向，最後終於鎖定蔡嫌位於中和區中山路二段的租屋處展開埋伏。

偵查隊長薛光明說，經埋伏員警徹夜守候9小時，16日凌晨3點半外出見蔡男外出，迅速上前將他逮捕，犯嫌相當訝異，乖乖束手就擒，警方並在住處查獲毒品安非他命和吸食器，訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )