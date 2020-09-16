還原權值後 鼎炫-KY再飆歷史高價 14:362020/09/16 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果發表新一代平板電腦，激勵其EMI材料供應商鼎炫-KY（8499）股價登高漲停，還原權值之後，鼎炫-KY股價已經刷新歷史紀錄，公司對9月營收仍正向看待，法人也將其每股盈餘預估值上修至12元。 蘋果電腦16日發表兩款新一代平板電腦，售價599美元起跳，預計10月上市，供應鏈預期，9月出貨量可望一舉突破500萬台，鼎炫-KY在旗下大客戶的新機效應之下，16日股價噴出大漲，盤中漲停之後就鎖死至終場，收盤價151元，若以還原權值來看，鼎炫-KY股價已經創下歷史新高紀錄。 (工商 ) #鼎炫-KY #還原 #權值 #股價 #平板電腦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》軟硬齊發 蘋果新品發表還缺iPhone 12 09:262020/09/16 財經 蘋果發表新品 法人蘋概投資學 相中3強 04:102020/09/16 財經要聞 美股高檔震盪沒完？ 華爾街多頭驚揭金融危機後走勢 16:532020/09/15 財經 蘋果新品將發表 蘋概股回神 04:102020/09/15 財經要聞 疫情後市場商機復甦 警方向上追朔斷絕仿冒根源 09:512020/09/15 社會 工商社論》國銀開發海外業務 進入新時代 04:102020/09/16 財經要聞 亞太電5G飆唱 打造娛樂新體驗 04:102020/09/15 財經焦點 《基金》恒指修訂指數規則 Q4港股看漲 10:342020/09/16 財經 權證星光大道－群益金鼎證券 華通 新機備貨旺季助攻 04:102020/09/16 證券．權證 《集中市場》外資連4買 月線上方安心行 15:062020/09/15 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普也怕報復 美加關稅戰1個月就收兵 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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