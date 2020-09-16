蘋果發表新一代平板電腦，激勵其EMI材料供應商鼎炫-KY（8499）股價登高漲停，還原權值之後，鼎炫-KY股價已經刷新歷史紀錄，公司對9月營收仍正向看待，法人也將其每股盈餘預估值上修至12元。

蘋果電腦16日發表兩款新一代平板電腦，售價599美元起跳，預計10月上市，供應鏈預期，9月出貨量可望一舉突破500萬台，鼎炫-KY在旗下大客戶的新機效應之下，16日股價噴出大漲，盤中漲停之後就鎖死至終場，收盤價151元，若以還原權值來看，鼎炫-KY股價已經創下歷史新高紀錄。

(工商 )