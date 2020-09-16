市場大戶如法人、大股東及部分主力群匯聚半導體族群強勢作價，使大盤資金、人氣聚焦包括台積電、聯電、環球晶、穩懋與聯發科等5強領頭羊。

加上高價IC設計如力旺、譜瑞-KY、瑞昱、創意等，與PCB載板如南電、欣興等電子股助攻，成就周三台股開高之後不回頭，多在高檔狹幅震盪，盤中還一度重返萬三大關之上，最高點來到13021點，與前波歷史天價13031僅差距10點。

迄終場的加權股價指數大漲131.11點，報12976.76點，創歷史收盤新高，漲幅1.02%，成交2063.29億元。

唯美中不足之事，仍是量價在高檔明顯背離，而技術指標包括KD值與RSI也在高檔熊背離，顯示市場對萬三高檔仍多抱持謹慎態度，對盤勢發展而言，短線需小心創新高後之技術拉回風險。

今表現疲軟的重量級集團股，包括股王大立光、鴻海、長榮航、中信金、華航、仁寶、友達、群創、台塑、長榮、台玻、南亞及遠東新。

而站在多方的權值股除權王台積電等半導體股外，還有國泰金、中鋼、兆豐金、南亞科、日月光投控、廣達、台化、台塑化、台泥、亞泥、統一、和碩、台達電與第一金等，顯示資金在權值股間輪動格局，仍老神在在行進。

櫃買市場方面，受惠電子股強勢反彈，與電機、化學、觀光等族群力挺多方，使盤勢同樣開高之後欲小不易；不過，在資金於類股間輪動快速下，包括生技、紡纖、鋼鐵、營建與航運等類指數，反而向下修正，只是拉回幅度有限，終場指數仍上漲0.54%，報167.55點，成交586.84億元。

業內人士指出，台股短期得持穩在歷史高檔穩步攻堅，主要功臣仍在台積電，只要該股波段多頭架構持穩行進，則盤勢再度站上萬三，甚或劍指萬四、萬五大關多相對可期。

但相對散戶而言，在資金拉扯效應下，不少電子股或傳產、金融等族群，卻讓人有賺指數賠價差遺憾，因此，短期大盤在高檔的選股難度仍高，或許適度檢視手中持股，順應市場潮流予汰弱擇強，並在高檔善設停利點，以迴避高檔的可能的風險變數。

(工商 )