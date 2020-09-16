衛福部長陳時中16日宣布，緬甸「若開邦首府實兌」自8月16日出現該國此波疫情首例個案後，迄今病例數已累計超過2,600例，疫情流行地區逐漸轉移至仰光。考量緬甸整體疫情快速上升，即日起將緬甸，從短期商務人士鬆綁名單的「中低感染風險國家」移除，入境居家檢疫從7天恢復為14天。

另外，陳時中提到，考量馬紹爾群島「未曾」報告新冠肺炎確診病例，且該國檢驗量達分級標準（每百萬人檢驗超過1,500人，馬紹爾為4,430人），因此即日起將馬紹爾群島，列入短期商務人士鬆綁名單中的「低感染風險國家」，入境居家檢疫時間從14天縮短為5天。

指揮中心今天也更新「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」最新名單。第一，「低感染風險國家／地區」包含紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，共16個國家地區。第二，「中低感染風險國家／地區」，則有馬來西亞、新加坡、香港，共3個國家地區。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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