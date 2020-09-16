衛福部長陳時中16日表示，新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為菲律賓籍30多歲女性（案500），因工作於2020年9月13日入境台灣。全台累計確診人數達500人。

陳時中說，國內截至目前累計90,147例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含89,071例排除），其中500例確診（16日新增案500），分別為408例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、477人解除隔離、16人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計29,536,568例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國6,721,610例、印度4,930,236例、巴西4,382,263例、俄羅斯1,073,849例及祕魯738,020例為多；另全球已有935,546例死亡，以美國198,942例、巴西133,119例、印度80,776例、墨西哥71,049例及英國41,664例為多。

指揮中心表示，個案9月13日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，前往檢疫所集中檢疫，於今日確診，目前住院隔離中，迄今無疑似症狀。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共19人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，9人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。

(工商 )