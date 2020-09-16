36歲藝人黃鴻升（小鬼）今（16日）驚傳過世，消息曝光後，震驚各界，粉絲、好友們都感到相當難過。經紀人證實消息後難忍悲痛，而在演藝圈有好人緣的黃鴻升，和不少藝人都交情很好。消息傳出後，黃子佼心痛地在臉書表示，「我真以為是假新聞，怎麼會這麼突然呢？」

黃子佼的老婆孟耿如過去曾和黃鴻升合作拍攝戲劇，他則是在臉書寫下，「那天去看了你的展，

收藏了喜歡的原作，沒想到是最後見面，當年剩女保鏢帶領，老婆一直超謝謝你，我真以為是假新聞，怎麼會這麼突然呢？」

黃子佼不捨地說，「遠走高飛移民的你，未來我們會很想你，永遠永遠會記得你。」不少網友也紛紛留言寫下，「這麼認真的好孩子...心真的很痛」、「總覺得是詐騙…不應該是真的」。

其實黃鴻升影視歌三棲，18歲出道，在2003年與Junior、林埈永（綠茶）組成男子團體「丸子」。近年他除了有發行專輯、單曲，也活躍於綜藝節目，吸引大批粉絲追隨。如今突然過世，不少網友也紛紛湧入臉書留言，「真的很不想相信是你，可是也只能相信」、「不敢相信，好難過」、「謝謝鬼哥帶來的歡樂，一路好走，RIP」、「很不敢相信，好難過」。

(中時新聞網)