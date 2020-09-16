大陸十一國慶將至，一條與線上旅遊相關的話題「大數據殺熟行為10月1日起明令禁止」登上微博熱搜榜。該話題所涉及的是大陸文化和旅遊部日前印發的《線上旅遊經營服務管理暫行規定》，該規定將於2020年10月1日起正式施行。根據每日經濟新聞引述眾多網友評論可發現，在大數據發展逐漸成熟後，包含住宿、出行、票務、電商購物等領域，都或多或少存在「殺熟」案例。

具體來說，例如同一家酒店的同樣房型，一個旅遊網站常客看到的價格可能比新用戶看到的價格貴了百元（人民幣，下同）以上；同個人查詢某航線機票，幾分鐘前的機票價格是1500元，過幾分鐘再查價格就可能變成1700元。這些大型旅遊網站存在的類似大數據「殺熟」行為，不少人都曾遇到並吐槽。

儘管一些互聯網平台用「新客優惠」的理由解釋第一種現象，但第二種瞬間跳價的情況，平台業者卻並不能自圓其說。

也因此，根據最新發布的《線上旅遊經營服務管理暫行規定》第16條，大陸線上旅遊經營者不得利用大數據等技術手段，針對不同消費特徵的旅遊者，對同一產品或服務在相同條件下設置差異化的價格。

(旺報 )