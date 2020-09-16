中印邊境衝突

就在中印外長莫斯科10日和會前幾天，印度和中方邊防部隊月初在班公湖（Pangong Lake）北岸對峙，雙方鳴槍達100-200發，比7日在班公湖南岸丘舒爾（Chushul）的鳴槍事件還嚴重。

據新德里電視台（NDTV）與《印度快報》（Indian Express）16日報導，消息人士透露，事件發生在印度部隊採取關鍵行動，建立能俯瞰解放軍的哨站時。一名了解事件細節的政府高官說，引爆點在於中印部隊爭奪班公湖北岸的指區戰略高地。

(中時新聞網)