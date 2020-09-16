日本秋天稱「食欲之秋」，從蔬果到海味都令人食指大動，欣葉日本料理自即日起至11月底推出秋季新品，以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇等當令食材，為秋季揭開食事美味。欣葉日料的料理長並以燒烤、鐵板、避風塘、壽喜燒、鍋物等六種不同烹調方式將牛肉料理巧妙變化，吸引牛肉控青睞。

欣葉日料的秋季牛肉料理包括：涮熱呼呼經典「牛肉壽喜燒」、慢燉8小時南洋風味「牛肉精力湯」，喜歡原味牛肉的軟嫩鮮美，推薦香氣四溢的燒烤山椒粉「牛肉蒟蒻捲」，以及鮮嫩多汁「現煎牛肩排」。想來點味蕾變化可品嚐蒜香誘人「避風塘牛肩肉」或創新呈現「壽喜燒牛肉餅」。

秋刀魚是日本料理秋天代表性食材之一，搭配有馬山椒熬煮成連骨頭都可以吃的「秋刀魚佃煮」，帶辛的山椒跟魚肉分外融和；佃煮秋刀魚點上蛋味噌的「炙燒秋刀魚棒壽司」，鹹香味濃讓人意猶未盡。入秋東北季風增強，魚群大量覓食準備過冬，現流紅甘刺身炙燒的「紅甘柚子味噌」，肥美魚身伴隨炙燒的香氣，與柚子胡椒在口中交融的滋味美妙極了；先烤後拌的溫沙拉「蜜烤南瓜蝦軟沙拉」，微溫的口感讓沙拉吃起來更溫順；鬆軟飄香的「秋栗燒雞」，栗子閃動著黃澄澄的溫暖色澤，是道充滿秋色氣息的料理；柿餅切成丁搭配起司奶酪的「柿餅起司」，入口甘醇，尾韻則帶出起司香氣，從食材到色澤，都讓人感受到金秋氣息。

中秋後恆春開始刮起落山風，純淨雨水加上生長環境良好，生長出在地人口中「情人的眼淚」珍饈雨來菇，口感及外型酷似黑木耳，曾被小英臉書宵夜文點名「不用加洋蔥也會流淚」，搭配蛋及銀芽快炒「秋玉彩絲雨來菇」，嫩脆清甜十分爽口，為食欲之秋劃下完美句點。

(工商 )