葡萄王（1707）宣布旗下「虎乳靈芝菌絲體」及「GKF3益生菌」獲頒「2020倫敦國際發明暨貿易展」2金2特別獎。葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發20餘年，加上本次發明獎，自2015起總計獲得118面獎牌。

葡萄王表示，兒童常見傳染病之一的腸病毒71型，嚴重會引起病毒性腦膜炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎，目前並沒有疫苗能預防。另，藉由飛沫與接觸傳播H1N1新型流感對免疫力較低的族群容易併發重症死亡率也會增加，且H1N1病毒變異度較大，就算每年施打流感疫苗，有可能對當年度的H1N1無效。

為此，葡萄王團隊將有馬來西亞國寶之稱「虎乳靈芝」以菌絲體液態發酵，萃取其活性物質，經證實具預防及抑制腸病毒與流感病毒感染細胞效益，獲大會金牌獎與特別獎肯定。

葡萄王指出，此項專利成品由馬來西亞投資的GK Bio銷售，目前月銷量已破四位數，成為大馬少數虎乳靈芝領導品牌之一。此次獲獎對拓展東南亞市場更添助益。

此外，葡萄王生技自新竹販售之傳統醃製發酵高麗菜成功採集到新穎益生菌GKF3，經實驗證實在食用GKF3後，腦中能大量提升逾200％血清素與多巴胺，且在降低血液中發炎因子效果十分顯著。在結合多巴胺與血清素之雙重機制下達到穩定情緒，提升好心情的關鍵，因此獲得大會金牌獎與克羅埃西亞特別獎肯定。

(工商 )