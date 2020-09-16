黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投家中過世，享年36歲，震驚演藝圈。而他外型帥氣，桃花頗旺，在2016、2017年都被拍到跟前女團「天氣女孩」的妞妞出入同棟大樓，傳出秘戀，但戀情3年就告終。一聽聞小鬼逝世一事，妞妞透過經紀人：「有看到新聞了，很震驚非常難過。」

此外，小鬼傳出猝逝，眾多演藝圈好友紛紛發文哀悼，炎亞綸哀傷：「鬼，抱歉我沒有經常跟你聚，但謝謝你在霹靂MIT時照顧我和鬼鬼。很難過。希望你一路好走RIP。」心情悲痛。

(中時 )