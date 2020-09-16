今年為薛岳逝世30周年，為紀念樂壇的搖滾鬥士，中華音樂人交流協會將在華山文創園區舉辦「薛岳30演唱會＋紀錄片＋紀念展」等系列活動，自11/6到11/8為期三天的活動，讓粉絲重溫薛岳的搖滾歲月，而樂壇好友李宗盛、庾澄慶、王治平等，將輪番上台獻唱薛岳金曲致敬。

中華音樂人交流協會發起人陶曉清、王家棟、楊嘉、韓賢光，特別選在薛岳逝世30周年的前一天，舉辦「薛岳30演唱會＋紀錄片＋紀念展」系列活動，李宗盛、庾澄慶、王治平、黃韻玲、周治平、郎祖筠、郭子、丁曉雯、蘇來、姚黛瑋、王新蓮、于冠華、Robin、殷正洋、幻眼合唱團等，將輪番上台，熱唱薛岳金曲，翻唱過〈如果還有明天〉的歌手信，也將前來致敬；馬毓芬、許景淳、林美璊三位天后也將合體獻唱，向好友致敬。

薛岳1971年以鼓手在樂團擔任演出，1984推出首張專輯《搖滾舞台》，1985第二張專輯《天梯》搖滾混搭爵士曲風，受到注目成為暢銷歌手，招牌歌曲包括〈搖滾舞台〉、〈機場〉、〈溫柔的拒絕〉、〈不要在街上吻我〉與〈如果還有明天〉等。他以搖滾樂手之姿推出專輯，在當年盛行的偶像浪潮中，獨樹一格，同時也是首位將樂團正式的推上大眾舞台，在樂壇掀起熱潮。薛岳共推出6張專輯，而1990年薛岳得知罹患肝癌，仍堅強的把握時間，籌備生命中的最後「灼熱的生命」演唱會，演唱會上高唱金曲〈如果還有明天〉讓台下粉絲含淚的合唱，同年11/7薛岳嚥下最後一口氣，帶著粉絲的祝福，沒有遺憾地走完36歲的生命歷程。

紀念薛岳的系列活動，演唱會揭開序幕，將在11/6晚間七點於永豐華山Legacy Taipei音樂展演空間舉行，共計有17組藝人參加，所有的演出人員都是熱情贊助，無酬演出！此外，在11/7與11/8還有紀錄片與影像等展出，其中最特別的是，薛岳紀錄片「最後的91天」則是這次紀念活動最具珍貴的影像紀實，導演鍾幼君在薛岳最後的「灼熱的生命」演唱會前的91天，出動一組攝製人員，跟拍薛岳籌備生命最後個唱期間的點滴。

導演徵得版權人的同意，號召工作人員與熱情志工，在「相信音樂」的資助下，將這些薛岳生前珍貴的言行記錄，與他最後一場演唱會「灼熱的生命」，一點點的修復完成，剪輯成一部95分鐘的紀錄片，將首度呈現在這次紀念活動中，讓粉絲們能重返當年的搖滾歲月，再次的貼近薛岳，感受熱血氣息！售票日期9/17中午12點，則是三十年前薛岳生命中最後的演唱會開唱紀念日！購票請洽：拓元 iNDIEVOX

薛岳（左起）、黃韻玲、蘇來、周華健昔日合影。（中華音樂人交流協會提供）

今年為薛岳逝世30周年。（中華音樂人交流協會提供）

今年為薛岳逝世30周年。（中華音樂人交流協會提供）

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