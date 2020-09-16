黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投家中過世，享年36歲，他曾演出票房破3.15億的國片《陣頭》，導演馮凱被問到此事，情緒低落難過哽咽表示「我知道這件事，但是對不起，我不想談這件事」，小鬼也曾在國片《癡情男子漢》演出，導演連奕琦得知噩耗不敢相信，以為是假消息，他表示上個月《怪胎》首映會的時候還遇到小鬼，相約再合作，「一時沒有辦法整理情緒，太荒謬了」，連奕琦表示，當時拍《癡情男子漢》的時候，一詢問邀約就獲得小鬼同意，很感謝他幫忙。

(中時 )