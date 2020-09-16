黃鴻升（小鬼）驟逝16日突傳身亡，陶晶瑩、小S、黃子佼紛紛發文哀悼，陶晶瑩寫下，「這世界太殘忍，請多珍惜身邊的人。」小S則表示：「心痛！」黃子佼先前與愛妻孟耿如去看了小鬼的畫展，他悲憶，「那天去看了你的展，收藏了喜歡的原作，沒想到是最後見面。」
黃子佼表示：「當年《剩女保鏢》帶領，老婆一直超謝謝你，我真以為是假新聞，怎麼會這麼突然呢？」他悲嘆，「遠走高飛移民的你，未來我們會很想你，永遠永遠會記得你。」字句悲痛。
(中時 )
黃鴻升（小鬼）驟逝16日突傳身亡，陶晶瑩、小S、黃子佼紛紛發文哀悼，陶晶瑩寫下，「這世界太殘忍，請多珍惜身邊的人。」小S則表示：「心痛！」黃子佼先前與愛妻孟耿如去看了小鬼的畫展，他悲憶，「那天去看了你的展，收藏了喜歡的原作，沒想到是最後見面。」
黃子佼表示：「當年《剩女保鏢》帶領，老婆一直超謝謝你，我真以為是假新聞，怎麼會這麼突然呢？」他悲嘆，「遠走高飛移民的你，未來我們會很想你，永遠永遠會記得你。」字句悲痛。
(中時 )
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