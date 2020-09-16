蘋果發表最新iPad Air，市場看好供應鏈譜瑞-KY(4966)可望受惠，今推升譜瑞-KY股價一度漲停，終場收漲6.79%，報在1180元。

蘋果發表會發表新一代產品iPad Air，譜瑞-KY為蘋果概念股，隨著蘋果新品的推出，將支撐譜瑞-KY下半年營運表現，持續注入動能。

譜瑞-KY今年在疫情帶動的遠距辦公、居家學習浪潮，加上面板解析度升級為eDP/源極驅動IC業務挹注動能，法人看好，譜瑞-KY的第三季營收將達陣財測中間值，季增加約16%，部分係因筆電拉貨動能維持不變，有利於eDP/源極驅動IC業務，且面板需求傾向畫面刷新率較高的產品亦將推升T-con的半導體含量價值。

譜瑞-KY的第四代PCIe已開始出貨，在企業伺服器需求的加持下，下半年可望強勁放量。然而，連同2021年待推出的第五代解決方案，譜瑞-KY終將進軍數據中心伺服器，以把握串流、遠端操作等應用的商機。我們認為伺服器客戶追求通道數更高的PCIe也有助提升高速傳輸介面的產品均價，使其2020-2021年營收持續位居成長軌道。

(時報資訊)