《商情》車市回暖 鈀金受惠走揚 14:322020/09/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中國汽車工業協會上周五公布產銷數據顯示，隨著疫情趨緩，8月中國車市銷量連續5個月較去年同期增加，而歐美車市亦逐步復甦，因應汽車銷售回升，車廠有望加緊趕貨，進而拉抬汽車觸媒轉換器的原料鈀金價格上行。 因史無前例的貨幣寬鬆政策，打壓美元走勢，除黃金以外的貴金屬也一同受惠，鈀金更於今年2月27日衝上歷史新高，每盎司2711.7美元；周二(15日)最新報價，12月鈀金漲90.1美元，漲幅近4%，報每盎司2414.5美元，達自3月底以來高點。(商品行情網) (時報資訊) #車市 #鈀金 #走揚 #中國汽車工業協會 #產銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》新台幣升不停 台北股匯齊揚 11:252020/09/16 財經 關鬼門拜拜有禁忌 挑錯供品全家倒楣 07:012020/09/16 生活 均豪、志聖、均華結盟搶商機 04:102020/09/16 證券．權證 《鋼鐵股》Q3營收大躍進 新光鋼年業績拚重返成長 12:162020/09/16 財經 《商情》中國經濟前景趨好 亞洲天然橡膠全漲 10:002020/09/16 財經 台灣權王－Mini LED題材熱 同欣電、億光認購夯 04:102020/09/16 證券．權證 攻新能源車 恒大汽車募近40億港元 04:102020/09/16 全球財經 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 陸疫掃陰霾 8月消費負轉正 04:102020/09/16 產業財經 電子回神 景碩、台郡強勢吸金 04:102020/09/16 證券．權證 財經熱門新聞 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 弘芯爛尾抵押7奈米機台 陸晶圓龍頭被爆外銀討60億信貸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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