根據中國汽車工業協會上周五公布產銷數據顯示，隨著疫情趨緩，8月中國車市銷量連續5個月較去年同期增加，而歐美車市亦逐步復甦，因應汽車銷售回升，車廠有望加緊趕貨，進而拉抬汽車觸媒轉換器的原料鈀金價格上行。

因史無前例的貨幣寬鬆政策，打壓美元走勢，除黃金以外的貴金屬也一同受惠，鈀金更於今年2月27日衝上歷史新高，每盎司2711.7美元；周二(15日)最新報價，12月鈀金漲90.1美元，漲幅近4%，報每盎司2414.5美元，達自3月底以來高點。(商品行情網)

(時報資訊)