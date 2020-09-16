金管會15日列舉新光人壽6大內控缺失，除重罰2760萬元及5項糾正、並勒令董事長暨董事吳東進停職至任期屆滿。金管會主委黃天牧對此表示，新壽在公司治理及內控等方面均有嚴重疏失，坦言重手裁罰的決定「很沉重」，但決定必須要做、希望能引以為戒。

黃天牧今（16）日接受媒體專訪時表示，吳東進經營事業有成、是位值得尊敬的企業家，但新壽每隔一段時間，就會出現讓人不放心的投資，因此新壽的投資向來是金管會長期關注觀察焦點。此次新壽在公司治理及內控上均有嚴重疏失，與負責人有很大關聯。

黃天牧強調，金管會做出任何裁處均有一定制度及根據，從檢查缺失、法規比對到證據論述是否充足，均經過會內討論後才拍板決定。新壽裁罰案在做出最終決定前，在內部業務會報已討論數次，最終決定維持保險局裁處提議、予以重手開鍘。

黃天牧指出，保險資金來自社會大眾、屬於社會公器，保險業者收取保戶這麼多的保費，做任何決策一定要念茲在茲、使用資金要有問責機制。但就此次新壽案例中，很遺憾地沒看到有朝公司治理方式去執行，希望能以此案為戒。

黃天牧表示，金管會所做的任何懲處並非單純罰錢或處分個人，而是要讓社會大眾知道，與金融機構往來要注意什麼，能對金融機構及社會大眾有教化作用。同時，強調裁罰都是根據檢查事實衡平考量，對於裁罰大財團並無壓力。

(時報資訊)