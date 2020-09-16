阿里巴巴和中國移動正計畫共同對浙江大華技術投資人民幣30億元(約4.43億美元)，據三名熟悉該事務人士向路透透露。

大華技術為視頻監控設備和服務供應商，為中國第二大監視設備製造商，在去年遭美國政府列入黑名單，認為其協助北京政府進行監控，以對維吾爾族人和新疆少數民族進行拘捕。

電商龍頭阿里巴巴和領先電信商中國移動計畫對在浙江上市的大華技術進行投資，預計未來幾周透過私募股份進行，大華技術目前市值約103億美元。

據知情人士指出，中國移動同時與大華協商一價值400億人民幣的三年期商業協議，但無進一步透露協議詳細內容。中國移動將可使用大華的大數據、雲端運算服務、視頻監控設備和物聯網技術。 阿里巴巴和中國移動均拒絕對交易進行評論。據了解，該交易將協助政府建造超過500個智慧城市，複雜的監控網路，在公共場所配置數百萬個攝影機，使用包括人臉辨識技術，以管理交通、公共衛生等不同議題。

該交易亦引發大華與其對手海康威視的競爭，後者亦為視頻監控設備製造商。

中國智慧城市的市場規模預計在2022年將達到25兆人民幣，新冠疫情的爆發將推高該市場展望，特別在熱像儀產品。

(時報資訊)