Junior上個月在臉書貼出與小鬼、邵翔聚餐照。（摘自臉書）

黃鴻升（小鬼）今（16日）驚傳猝逝北投家中，享年36歲，震驚各界，也讓演藝圈好友們個個痛喊「無法接受」。他與「Junior」韓宜邦、「綠茶」林埈永2003年時曾組男子團體「丸子」，但很快各自解散單飛，不過多年來仍是聯絡緊密的麻吉，綠茶七月底曾在臉書po了一張三人合體照，寫著「我愛你們，永遠」，讓網友看了觸景傷情，直呼「好難過喔」。

Junior私下與小鬼一直是好麻吉，經常相約聚會，經紀人說，他今天一獲知消息，悲痛到無法言語，原本今天有工作在身，經紀人緊急協調延期排開，讓他沈澱心情，兩人通電話時，Junior傷心到只能回一句「嗯」，就掛掉。

其實Junior上月也在臉書Po了與小鬼、邵翔及曾經待過他們的經紀人聚餐照，寫著「鮮少有人知道我們的交情，鮮少有人知道我們已經認識了半輩子。從那個身無分文的我們到現在，仍舊是媽咪媽咪的喊著以前帶著我們的她。而滾石五小子這個名字，一直在我們心裡，不曾遺忘過。團長(玉榮)，二哥(我)，三哥(邵翔)，鬼子，還有那個什麼叫綠茶的…好期待我們再合體…」，只是這「滾石五小子」合體願望再也無法實現了。

(中時 )