黃鴻升和許瑋甯交情好。（摘自臉書）

眾星社群「關燈」齊悼小鬼 許瑋甯：明天你可以來參加聚會了

黃鴻升（小鬼）驟逝16日突傳在北投家中身亡，享年36歲。和他從高中開始就是好友的許瑋甯也在IG寫道：「明天是我們約好的同學聚會，原本你說要工作。我們會照常舉行，為你留一個位置，因為明天不用工作，你可以來參加了⋯⋯」並PO出全黑照片，表達哀悼心情。

許瑋甯和小鬼、楊丞琳、以及另外兩位圈外好友因為高中就讀華岡藝校結緣，5人認識至今長達20年，交情相當深厚。只要許瑋甯推出新作，小鬼也會全力支持，見證2人的好感情。

3年前小鬼出席活動時，分享許瑋甯受邀參加某品牌走秀，和小鬼的偶像菲瑞合影，讓小鬼羨慕到翻，笑說：「我前陣子還在玩菲瑞新的公仔，還在調姿勢什麼的，結果我同學就故意拍一個菲瑞跟許瑋甯的合照，故意讓我忌妒！」後來小鬼沒刻意留下生氣文字，反而寫下：「菲瑞只是我的玩具，許瑋甯才是我的偶像」，可見兩人多年感情。

先前許瑋甯演出電影《目擊者》，楊丞琳、小鬼等人也應邀捧場，談到許瑋甯床戲，小鬼稱讚好友敬業又專業，劇本需要什麼就會奮力做到，「讓我一直都覺得很驕傲，很引以為傲」，如今小鬼突然傳出先走一步，許瑋甯貼出全黑照片，心中哀傷可想而知。

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(中時 )