36名越南偷渡客2人發燒 採檢結果出爐 14:402020/09/16 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡單位追緝到27名偷渡客與5名船員等32人，下午2位越籍男子出現高溫、肚子痛症狀，已送醫篩檢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣恆春籍金滿順號漁船，昨天凌晨載運30多名越南偷渡客在墾丁登岸，海巡單位至今天上午先後逮捕33人和5名船員，其中2人分別出現腹痛和發燒症狀，為避免出現防疫破口，先送往醫院篩檢。 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，偷渡客36人，昨天查獲28人，其中2人有症狀，其中一名已經排除新冠肺炎，另一名已經通報採檢，但結果也是陰性。 陳宗彥表示今天清晨又查獲5人，共查獲33人，剩下3人海巡署全力清查中。 (中時 ) #越南偷渡客 #屏東 #採檢結果 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍議員掩埋廢棄物 時力質疑屏檢署、潘孟安包庇 12:442020/09/16 政治 檢調訪查蒜商 批發價應聲腰斬 04:102020/09/16 社會新聞 越南偷渡客墾丁上岸 有人發燒 04:102020/09/16 社會新聞 新聞幕後－無預警對新壽「開鍘」 宏達電傷痕 逼金管會速戰速決 04:102020/09/16 財經要聞 拿高雄台南屏東為例 國民黨轟：民進黨執政 廢爐碴保證？ 12:182020/09/16 政治 《金融》經濟備受看好 越南成資金寵兒 10:002020/09/16 財經 雲南2偷渡客確診 邊境全面備戰 04:102020/09/16 話題觀察 無止盡加班 6金融機構違規 04:102020/09/16 地方新聞 新聞早班車》教廷保證 中梵主教任命協議不涉邦交 07:132020/09/16 政治 颱風紅霞凌晨2時生成！秋老虎到防高溫 南部午後短暫雨 05:202020/09/16 生活 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 台灣輸出新冠病例暴增 6菲籍移工返菲確診 - 生活 普渡品記得吃完！專家揭「鬼門關7禁忌」 做錯下場超可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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