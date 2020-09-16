屏東縣恆春籍金滿順號漁船，昨天凌晨載運30多名越南偷渡客在墾丁登岸，海巡單位至今天上午先後逮捕33人和5名船員，其中2人分別出現腹痛和發燒症狀，為避免出現防疫破口，先送往醫院篩檢。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，偷渡客36人，昨天查獲28人，其中2人有症狀，其中一名已經排除新冠肺炎，另一名已經通報採檢，但結果也是陰性。

陳宗彥表示今天清晨又查獲5人，共查獲33人，剩下3人海巡署全力清查中。

(中時 )