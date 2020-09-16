cama cafe品牌旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」推出全新秋季菜單，循自然節氣規劃出「自然」、「健康」與「分享」的三大餐飲主軸，從大份分享排餐、適合秋冬的溫沙拉、富含蛋白質經典義式麵食，到節氣特調咖啡飲品，全套16款全新菜色成為本季新鮮主打。

位在台北陽明上的豆留森林一期一會的必看美景，是秋季院子裡的金桂與銀桂下起「桂花雪」，在鬱鬱蔥蔥的綠蔭間，飄下金黃色與乳白色的桂花瓣，其淡雅的香氣融合著咖啡香，如絲瀰漫在豆留森林間。以此為靈感，cama咖啡師特別開發了「桂花酒釀奶蓋黑咖啡」、「桂花酒釀拿鐵」與「桂花蜂蜜烏龍茶」三款「花系飲品」。其中桂花酒釀奶蓋冰黑咖啡以2019 AICA國際咖啡大賽銅獎-哥倫翡玉精品豆，萃出帶有夏威夷果仁與核果風味的義式基底，融合桂花酒釀的香氣與甜感，濃郁的奶蓋是絕佳的搭配，啜飲入口絲滑柔順，先有撲鼻桂花酒釀氣味，後有堅果香醇韻味悠長。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林四季皆有奇趣，秋高氣爽在自然景致下聞著優雅馥郁的桂花香（聞），欣賞桂花紛落的美景（看）、聽著森林鳥鳴和老宅裡磨豆聲（聽）、品嘗一杯精品咖啡，用咖啡打造的五感體驗與得天獨厚的自然環境，為客人打造愉悅體驗。

cama cafe於2019年12月假陽明山上成立首家品牌旗艦店-CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，園區擁有600坪原生植物森林與60坪老屋空間，建於昭和12年日式老屋，經過細心修復活化，飄散濃烈時代情懷，被封為「亞洲最美咖啡祕境」。豆留森林更是cama cafe首度跨入餐飲市場代表作，以咖啡為核心推出的精緻餐點，獲得消費朋友的認可，客人餐點的點購率達到100％。

金風送爽的秋季來臨，CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林秋季菜單循著節氣變化，以「自然」、「健康」與「分享」的三大主軸打造新菜色，特別推薦主打餐點有：1.森林歡聚久久久拼盤：肉量充足澎拜的多人分享拼盤，有高溫烘烤成金黃酥脆的雞腿排與炙烤牛排，滿滿高蛋白適合肉食主義者與好友一起分享，加上新鮮生菜與水果，提供均衡營養。建議用餐時可搭配「咖啡氣泡通寧」飲用，用氣泡水打開味蕾，放大味覺感受，清爽且香韻持久的濃縮咖啡，可降低蛋白質的油膩感。

2.有溫度的沙拉：秋季的山野有溫馴的涼意，我們新增了4道有溫度的沙拉選項。有炙烤牛排沙拉、明太子鮭魚沙拉、煙燻鴨胸沙拉、菌菇溫醋沙拉（奶素），皆嚴選高品質鮮食生菜與主廚特調醬汁，在鮮味、煙燻、炙烤與酸氣間，取得沙拉的清爽與味覺平衡，相當適合重視飲食健康的登山愛好者。

(工商 )