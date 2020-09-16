高雄市副市長林欽榮16日下午受訪表示，高市自宣布解除危機以來，仍派環保局定期採驗，一則喜一則憂，喜的是乙烯管線持壓35公斤已近30小時，採取到在安全範圍內的乙烯讀值；憂的是乙烯是來自工業製造，在無法完全排除既有工業管線沒有洩漏的情形之下，市府必須以更審慎嚴謹的作為面對，確保市民安全。

林欽榮上午召集「前鎮乙烯外洩事件第二次檢討會議」，會議進行約1小時，林欽榮在會中裁示，該案後續第三次檢討會議召開時間，由經發局主動會同四家業者，務必釐清乙烯洩漏問題，並擬訂出解決方案。

林榮欽指出，乙烯不是存在自然界內的天然物質，而是來自工業製造，且在這次事件發生地點附近確實有華運公司輸送乙烯的工業管線，依據實際案例經驗與專家意見，地下管線在有環境土壤，其背壓與微小洩漏情況下，短時間內流量與壓力不易產生明顯變化，而目前依然有採取到乙烯讀值。

林欽榮籲請該案四家業者仍須負起責任，除了持續進行管線持壓作業外，更務必儘快找出乙烯洩漏的原因。林也向中油管線團隊、環保署毒災中心團隊、南區毒災中心團隊、中鋼管線團隊等一路協助的團隊致謝，盼藉由專家學者們的集思廣益，協助檢視並釐清問題的來源，提出解決對策。

林欽榮強調，一旦問題得以釐清，他也將主持第三次檢討會議，以期早日完成總結報告，總結報告並應經雙方指定第三方驗證單位檢視；期待在確保市民安全無虞之前提下，再來研議後續恢復供氣之相關事宜。

(中時 )