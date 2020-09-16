江啟臣在中常會致詞。(黃福其攝)

李乾龍在中常會開始前被媒體包圍，幕僚趕緊上前勸走。(黃福其攝)

藍天行動聯盟撐傘在國民黨中央會外抗議。(黃福其攝)

國民黨今天下午開中常會，場外有藍天行動聯盟大罵國民黨不該學民進黨反中，場內則有媒體包圍追問祕書長李乾龍其說法遭國台辦否認之事，場面略顯混亂。黨主席江啟臣則在致詞說，這次取消以政黨形式參與「海峽論壇」，是因整體情勢導致兩岸人民互信基礎流失，衝擊兩岸民間正常交流的機會，令人遺憾與擔憂，但希望這次波折，不影響後續兩岸互動默契，期待雙方繼續尋求恰當時機，在對等、尊嚴、互惠的原則下，深化交流。

今天國民黨中常會開始前，藍天行動聯盟十多人就撐傘到中央黨部外面舉標語抗議，痛罵國民黨不應學民進黨，表示「親美會導致戰爭，親中會帶來和平」，要求江啟臣拿出勇氣，與對岸交流。

而場內則是祕書長李乾龍一現身，媒體一擁而上追問有關國台辦發言人馬曉光反駁李乾龍稱央視主持人李紅曾給一份類似「道歉聲明」的書面說明一事。不過李乾龍只說，這事情過去了，國民黨不去了，「我們不回應了」，幕僚就趕緊上前勸走媒體。

江啟臣致詞時提醒，台灣、美國與中國大陸三邊關係的平衡，是維持國家安全的重要關鍵。兩天前，我們正式決定不以政黨形式參加今年度的「海峽論壇」。這樣的轉折，凸顯出國民黨雖然非常願意推動兩岸民間交流，但也堅持兩岸交流該有的底線、該有的原則，更要有不卑不亢的態度。這次整體的情勢導致兩岸人民互信基礎流失，衝擊了兩岸民間正常交流的機會，令人遺憾與擔憂。

他說，國民黨除了持續呼籲兩岸執政黨，應該以維護兩岸和平、台海安全為己任，更希望這次海峽論壇的波折，不影響後續兩岸互動默契，進而成為日後兩岸往來的借鏡，在互動間更加珍惜難得可貴的信任。未來，我們仍期待雙方繼續尋求恰當時機，創造有利溝通的氛圍，在對等、尊嚴、互惠的原則下，深化交流。

(中時 )