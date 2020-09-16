36歲黃鴻升（小鬼）16日驚傳猝逝北投家中，消息一出震撼演藝圈，而他出道多年，在演藝圈相當照顧晚輩，同為華岡藝校畢業、和小鬼擁有好交情的王樂妍，聽聞惡耗非常難過，透過經紀人表示「希望今天是愚人節，鬼哥這玩笑開大了」。

王樂妍說，小鬼是大兩屆的學長，在校時就已經認識，兩人也曾多次合作，包括2012年新加坡電視劇《花樣人間》、2014年電視劇《巷弄裡的那家書店》、2016年電影《風運高手》，在拍戲時相當照顧，也幫王樂妍和現任經紀人牽線，算是演藝圈中的貴人。

兩人相識至今17年，私下也有好交情，日前黃鴻升入住北投家時，王樂妍也受邀參觀，每回黃鴻升開唱、辦展覽，王樂妍也一定到場，黃鴻升私下也會模仿王樂妍口頭禪逗她，之前在《娛百》節目上，黃鴻升也爆料「王樂妍私下覺得自己很性感」，讓她急忙阻止他，好交情不在話下。

王樂妍難過說，每一年的生日黃鴻升都會記得，甚至某年黃特地拿出自己年份的西班牙利奧哈收藏酒，替王樂妍慶生，如今聽聞惡耗，正在拍戲的王樂妍當場淚崩，直說「傻眼、驚嚇、希望今天是愚人節」。

(中時 )