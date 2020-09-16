亞洲-美國航線本月15日的漲價案自從本月11日大陸交通部水運局帶頭出面勸導航商平抑運價後，市場發展一日數變，業界龍頭馬士基14日白天還決定照漲，傍晚宣布漲幅減半以上，在長榮海運15日決定不漲後，今（16）日上午又改通知客戶不漲了，其他外籍船公司在台主管聞訊緊急向總公司請示，美國線這次的漲價方案已面臨瓦解局面。

業界資深人士分析，因為大陸官方沒有強制要求凍漲，船公司這次如果堅持漲價，一個大箱（40呎櫃）調高5百美元，確實是可以在中國十一長假與中秋節前大撈一筆，因此在大陸中遠海運與香港東方海外相繼宣布凍漲後，各國船公司還是想如期漲價，而馬士基選擇給大陸官方面子，將漲價幅度砍半，同業都欣喜跟進，未料長榮海運選擇不漲，再次投下震撼彈。

長榮在美國線運力排名全球第四，在兩岸市場估計排名更高，中遠與子公司東方海外排名第七，估計在兩岸佔比也是偏高，現在加上排名第三的馬士基，這三大不漲，其他船公司很難不跟進，都緊急向總公司請示。

兩家外籍船公司副總經理分別指出，現在美國線的運價已經是「高到不真實」、「高得過份」，再漲是殺雞取卵，船公司都需要考慮客戶的觀感與長期關係，在馬士基做出決定後，估計絕大多數公司都會放棄漲價，不過有些船公司原本運價就低於多數同業，實質運價還是會有小漲空間。

(工商 )