黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投住家過世，享年36歲，好友陳大天得知消息相當難過，在IG以全黑畫面發文哀悼，回想自己入行前就很喜歡小鬼在節目上的拼勁，「入行後，有榮幸跟你有了很多次的談話，2014年前我準備開始製作專輯，你說『小蝦加油！你很會模仿，會模仿的人一定本身很會唱歌，而且我覺得你很誠懇，誠懇是你最好的特質，不管未來如何，不要忘記做什麼事情都要誠懇』。當時沒什麼人鼓勵過我關於自己夢想的事，你是少數溫暖的哥哥之一」。

陳大天感嘆自己和鬼哥的緣分似乎很淺，只能在工作上碰到，「不過每一次你都留給我很棒很珍貴的啟發，上玩很大我幾乎沒有一次表現好，你說『大天只是需要一個使用說明書的人，只要懂得用說明書，然後相信自己，就會很棒』！結果你苦笑著看我一關一關的完敗，但你總是在錄完時說『別在意，好玩嘛』」；陳大天難忘鬼哥過去對他的照顧，更不願意接受鬼哥已離世的事實：「你是個非常棒的哥哥，我相信圈子裡每個人都不捨你的溫暖、以及無限的愛，事情如果這麼簡單那就好了，但我想要大家相信你真的不見了，真的很難、很難，願你的好在這片土地上永遠存在，你是坐飛船去你的星球了」。

(中時 )