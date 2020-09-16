2021年台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將首次以實體展覽結合數位化展示功能，攜手國內外自行車業者迎向後疫情時代自行車產業的新榮景。實體展示將於3月3日至6日於南港一館及二館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月。

台北國際自行車展Online線上將會有四大元素，包括「虛擬呈現」(Virtual)、「互動」(Network)、「體驗」(Experience)及「數據」(Insight)，期盼透過線上訪客留言、預約會議及視訊採購洽談會，並搭配多元的虛實整合活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，強化廠商與國際買主的連結，進而為廠商創造更多商機。

另外，在實體展覽方面，仍將以自行車零件、自行車整車、電動自行車及電機系統、智慧騎乘服務及自行車生活、旅遊及時尚為五大展出重點。特別是電動自行車及電機系統專區，該專區規模預期較前一次翻倍成長，超過200個攤位，而智慧騎乘服務專區，則呈現智能騎乘裝置、騎行訓練、數據管理等多種數位化應用。

(時報資訊)