獲利了結，打壓芝加哥木材期貨重挫25%；儘管美國西岸的森林大火持續燃燒，燒毀超過500萬英畝(約200萬公頃)土地，且在疫情管制下鄉村回報速度不及，導致多人死亡，造成此場歷史最嚴重的野火肆虐；不過，芝加哥木材連日的上漲，引發投資人先行獲利了結，進一步拖累CME木材期貨重挫25%，並挫至近2個月低點。

截至周二(9/15)，芝加哥商業交易所(CME)11月木材期貨，收報501.50美元/M3。(商品行情網)

(時報資訊)