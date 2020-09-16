《商情》獲利了結 打壓芝加哥木材期貨重挫25％ 14:492020/09/16 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓芝加哥木材期貨重挫25%；儘管美國西岸的森林大火持續燃燒，燒毀超過500萬英畝(約200萬公頃)土地，且在疫情管制下鄉村回報速度不及，導致多人死亡，造成此場歷史最嚴重的野火肆虐；不過，芝加哥木材連日的上漲，引發投資人先行獲利了結，進一步拖累CME木材期貨重挫25%，並挫至近2個月低點。 截至周二(9/15)，芝加哥商業交易所(CME)11月木材期貨，收報501.50美元/M3。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #獲利了結 #木材 #重挫 #芝加哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》庫存減少 原油期貨反彈逾2％ 10:002020/09/16 財經 《美股》業績意外好 聯邦快遞盤後大漲近8％ 11:252020/09/16 財經 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期開高102點 09:092020/09/16 財經 《電子零件》健和興前8月稅前EPS2.06元 Q3勝Q2 09:092020/09/16 財經 《晨間解盤》回歸電子 有利台股中長期發展(倫元投顧提供) 08:522020/09/16 財經 《觀光股》富驛改賺管理財 台灣3直營據點轉加盟 08:012020/09/16 財經 《韓股》美聯準會決議前夕 韓股忽漲忽跌 12:162020/09/16 財經 《資訊服務》年底可認列25億元 敦陽科今年獲利可期 12:162020/09/16 財經 阿水講股／股市阿水：強勢股氣虛 短線段操作不要衝 08:572020/09/16 財經 圓展8月EPS 1.94元 賺贏過去3年 04:102020/09/16 證券．權證 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普也怕報復 美加關稅戰1個月就收兵 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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