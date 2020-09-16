蘋果宣布第一個與旗下智慧錶產品結盟的國家，蘋果表示將與新加坡政府合作，讓該國人民藉由Apple Watch獲得更健康的生活與行動。

蘋果表示，這個為期兩年的計畫是首開先河之舉，新加坡政府將提供獎金給從事健康行為的民眾。

新加坡居民必須先有Apple Watch才能參加這項計畫，民眾可從iPhone手機下載新的LumiHealth行動應用程式，如果參加冥想、散步、游泳、改善睡眠品質等活動，以及參加如疫苗接種等公衛行動，最多可賺取380新加坡元（約280美元）的一次性獎勵。一旦新冠肺炎疫苖問世，該軟體或許也會促進用戶接種。

此外，此款app亦將提供由醫生與健身專家設計的遊戲與挑戰活動。這些指定任務將基於年齡、性別、體重等人口狀況，所以超級運動員並不會與一般剛開始參與健身活動的民眾競賽。LumiHealth下月（10月）在蘋果App Store上架

這項計畫使新加坡成為全世界第一個與Apple Watch在促進國民健康上合作的國家。在美國，蘋果是與Aetna等民間保險公司合作推展健康追蹤計畫，但尚未與聯邦政府推出任何類似的安排。

(時報資訊)